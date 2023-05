Les aventures de Rodolphe et Gala Le répondeur de Rodolphe et Gala Publié le 31 mai 2023 à 8h00

Cécilia Dorai - Gerald Dorai temps d'écoute : 5 min Pour laisser un message sur notre répondeur, demande à un adulte de composer le 07 66 56 03 44.

«Coucou tout le monde c'est Rodolphe et Gala et Rodolphine. Aujourd'hui on a une grande nouvelle à vous annoncer.

–Deux grandes nouvelles à vous annoncer.

–Commençons par la première.

–C'est laquelle la première? Ah oui, on est entrain de vous préparer une méga surprise qui devrait vous faire mega plaisir. Youpi, c'est trop cool.

– Rodolphe, t'as pas dit ce que c'est.

–Ah oui oups. Pour cet été, on vous prépare un cahier d'activité des aventures de Rodolphe et Gala.

–Et Rodolphine!

–Avec pleins de super jeux à l'intérieur et des coloriages et des blagues, enfin vos blagues. Toutes elles que vous nous avez envoyé. Comme ça vous allez bien vous amuser.»