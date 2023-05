Les aventures de Rodolphe et Gala

Rodolphe arrive enfin à entrer dans la pièce interdite. Une fois à l'intérieur, il comprend ce qui se trame depuis le début sur Staria. Avec l'aide de Rodolphine, il parvient à en sortir. Ensemble, ils partent à la recherche de Gala.



«Gary a fait part à Rodolphe de ses découvertes. Il a trouvé une salle secrète dans laquelle des extraterrestres entrent mais n'en sortent jamais. Les seules choses qui sortent de cette salle sont des plantes tropicales qui servent à la composition de la boisson fluo. Pour savoir ce qu'il se trame réellement dans cette pièce, Rodolphe doit pénétrer à l'intérieur. Il fait mine d'être sous le contrôle de la Caméléa pour pouvoir agir plus librement et rejoint Gary dans les sous-sols de la régie, prêt à remplir sa nouvelle mission. Rodolphe et Gary marchaient depuis plusieurs minutes dans les tunnels souterrains quand Gary s'arrêta.

–On est arrivé?

–Non, mais tu vas patienter ici. Les extraterrestres arrivent par ce côté. Quand ils passeront devant toi, tu te glisseras dans la file pour atteindre la pièce secrète.»