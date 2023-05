Les aventures de Rodolphe et Gala Vive la décoration! Publié le 24 mai 2023 à 7h36

Cécilia Dorai - Gerald Dorai temps d’écoute : 11 min Twitter Facebook Linkedin Messenger Saison 8, épisode 10 – Rodolphe, Gala et Rodolphine sont enfin réunis pour affronter la grande cheffe.

Rodolphe, Gala et Rodolphine sont enfin réunis pour affronter la grande cheffe. Aidé par Gary et une équipe de police, tout le monde se lance à la recherche de La Caméléa.



«Rodolphe est entré dans la pièce secrète et il y a fait une terrible découverte. C'est une salle de transformation qui change les extra-terrestres en plantes qui servent à la fabrication de la boisson fluo. Gary appelle la police spatiale pour arrêter La Caméléa. Quant à Rodolphe et Rodolphine, ils partent à la recherche de Gala. Ils la retrouve dans son vaisseau, débarrassée de la boisson fluo qui empoisonnait ses circuits. À présent qu'elle est au courant de ce qu'il se trame sur Staria, elle se lance dans une nouvelle mission. Dans le ciel, des lumières bleues et rouges apparurent. Soudain, des centaines de vaisseaux de police débarquèrent sur la planète en divulguant des messages.»