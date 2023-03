Les aventures de Rodolphe et Gala

Rodolphe, Gala et Rodolphine débarquent sur la planète Staria. Ils sont accueillis par Gary, un assistant peu commode qui va faire passer un sale quart d'heure à Rodolphe!

«Rodolphe, Rodolphine et Gala ont atterri sur la planète Alpha et à leur grande surprise celle-ci est envahie par une foule d'extraterrestres. Après avoir mené sa petite enquête, Gala comprend enfin ce qu'il se passe. Rodolphe est devenu une super star. On raconte dans toute la galaxie qu'il est non seulement le champion intergalactique de construction de cailloux. Mais qu'en plus il a sauvé sa sœur d'un cyclone spatial. Bien que ce ne soit pas totalement vrai, Rodolphine accepte de mettre sa jalousie de côté pour accompagner son petit frère dans cette aventure.

–(Gala) Rodolphe, Rodolphine, le départ est prévu dans 4 minutes et 48 secondes!

–(Rodolphine) Arrête de chialer comme ça Rodolphe c'est pénible à la fin!

–(Rodolphe) C'est... à.. .à... cause... de...

–(Rodolphine) Oui je sais c'est à cause de Touf. On en a déjà parlé mille fois, on peut pas l'emmener avec nous.»