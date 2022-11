Les aventures de Rodolphe et Gala Le grand retour Publié le 2 novembre 2022 à 7h49

Gerald Dorai - Cécilia Dorai temps d'écoute : 10 min Saison 7, épisode 7 - Après avoir libéré Rodolphe et Rodolphine, la déesse redonne le sourire à un clown et part en direction de la planète Joa pour libérer les habitants transformés en pierre.

Dans les épisode précédent, Gala et la déesse se rendent sur la planète Kongfu, espérant que la maitre l'escargot les aident à retrouver la lumière. Mais contre toute attente, celui-ci les envoient sur la planète de Bozobisous, un clown triste qui n'a personne à faire rire, et pour cause. Son public s'est transformé en ballon. Mais quand la déesse accepte d'assister à son spectacle, le coeur du clown se remplit de joie. Comme par magie, les ballons redeviennent des spectateurs, le clown retrouve son sourire et la déesse sa de lumière. Elle libère Rodolphe et Rodolphine de leur sort avant de foncer en direction de la planète de Joa pour rendre leur apparence aux habitants transformés en pierre. À bord du vaisseau, tout allait pour le mieux. Les ordinateurs de bord semblaient avoir trouvés un terrain d'entente et Rodolphe et Rodolphine assistaient au cours de sport de Gala sous les yeux amusés de la déesse.



«-(Ordinateur de bord) Pas le temps de la sieste, planète en vue.

-(Alfred) Nous allons bientôt amorcer la phase d'atterrissage.

-(Ordinateur de bord) Bien dit Alfred.

-(Alfred) Merci ordinateur de bord, je vous retourne le compliment.



Le vaisseau entama sa descente en direction de Joa et se posa en douceur. Les portes s'ouvrirent sur la planète obscure. La déesse regarda désolée la nuit qui avait tout envahit et les habitants qui n'étaient plus que des statuts. Elle repensa aux disputes qui avaient éclatées à cause du trésor de Barbe Brune et tout à coup, elle prit peur à nouveau.»