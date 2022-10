Les aventures de Rodolphe et Gala

Dans les épisodes précédents…grâce aux ordinateurs de bord, Gala a retrouvé la trace de Rodolphe et Rodolphine. Elle les rejoint au shopistore et dans le même temps, les libère du braco-alien, un braqueur de l'espace. Enfin réunis, ils se dirigent vers la planète où se trouve la déesse de la lumière. Mais quand celle-ci découvre la vérité sur les habitants devenus statues, elle s'éteint et Rodolphe et Rodolphine sont à leur tour transformé en pierre.

Gala décide d'emmener la déesse voir le maître Les Cargo. Elle espère qu'il saura lui rendre sa joie et qu'ainsi, elle pourra retrouver sa lumière.



«-Planète Kongfu en vue, je répète, planète Kongfu en vue.

-Nous sommes arrivés, prière de prendre place confortablement au fond de vos sièges, atterrissage imminent! »



La déesse de la lumière regarda par le hublot et découvrit une planète qui ressemblait beaucoup à Joa. Rassurée, elle descendit du vaisseau, suivie de Gala



«-Une longue marche nous attend. Le maître Les cargo se trouve au sommet de la montagne.»

La déesse leva les yeux…le sommet était si haut, qu'il culminait au milieu des nuages.