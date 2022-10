Les aventures de Rodolphe et Gala

Rodolphe et Rodolphine voyagent dans leur nouveau vaisseau spatial, accompagnés par Alfred, l'ordinateur de bord. Après avoir fait une courte halte sur la planète Sablon où ils ont rencontré les Craboscopes, ils repartent sur les traces de la déesse de la lumière dans l'espoir de résoudre au plus vite la mission qu'ils se sont fixé. Cela faisait plusieurs jours qu'ils volaient à bord du vaisseau quand Alfred annonça : «Attention, la Déesse de la lumière devrait apparaître dans dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un...» Rodolphe et Rodolphine se précipitèrent au hublot. C'est alors qu'une lumière se mit à jaillir dans chaque recoin du vaisseau, les aveuglant totalement.

«-Oh! Fais demi-tour Alfred!

-Vous ne voulez plus rencontrer la Déesse de la lumière?

-Pour la rencontrer il faudrait peut-être commencer par la voir. Là, on ne voit rien du tout.

-La lumière, elle est trop forte.

-Fais demi-tour Alfred.

-Demi-tour effectué.»