Saison 7, épisode 1 - Emportés par le cyclone intergalactique, Rodolphe et Rodolphine se retrouvent sur une planète sans lumière.

Les aventures de Rodolphe et Gala

Alors que Rodolphe, Gala et Rodolphine participent au grand concours intergalactique de construction de tours de cailloux, un cyclone spatial s'abat sur le stade où se tient la compétition. Tout le monde se réfugie à l'abri, exceptés Rodolphe et Rodolphine qui refusent d'abandonner leur tour. Mais quand ils se rendent compte de la force du cyclone il est trop tard. Et il sont emportés dans un tourbillon infernal.

«-Aïe, mes fesses!

-Aïe, ma tête!

-On est où, là ?

-Bah j'en sais rien, je ne voix rien du tout.

-Moi non plus je ne vois rien du tout.

-Calme-toi Rodolphe.

-Mais c'est que j'ai peur du noir.

-Moi aussi j'ai peur du noir.

-Gala, viens vite nous chercher!»

Cela faisait maintenant un moment que Rodolphe et Rodolphine avançaient dans le noir total, ignorant tout de l'endroit où ils venaient d'atterrir.

«-Rodolphe, arrête de m'agripper comme ça!

-Mais c'est que j'ai peur de tomber.

-C'est moi qui vais finir par tomber si tu continues.

-C'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas du tout de lumière.»