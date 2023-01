Les aventures de Rodolphe et Gala

Rien ne va plus sur la planète Alpha, Rodolphe et Gala se font la tête.



Heureusement, l'amitié est toujours plus forte et ce qu'il y a de chouette quand on se dispute... c'est qu'on finit toujours par se réconcilier!



«Sur la planète Alpha, c'est une nouvelle journée qui commence. Rodolphe et Gala, deux petits extraterrestres se réveillent après une bonne nuit de Noël.



-(Rodolphe) J'ai bien dormi je suis en pleine forme!

-(Gala) Tant mieux Rodolphe.

-(Rodolphe) Je sens que je vais construire la plus incroyable, la plus extraordinaire, la plus spectaculaire des tours de cailloux.

-(Gala) Tant mieux Rodolphe, moi j'ai quelques réparations à faire sur mes roues supersoniques. Je trouvent qu'elles vont moins vite que d'habitude.

Chacun parti donc de son coté. Rodolphe se mit en quête de beaux cailloux et Gala s'installa à l'arrière du vaisseau spatial pour commencer ses réparations.»