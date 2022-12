Les aventures de Rodolphe et Gala

Salut tout le monde, c'est Cécilia! À ce qui paraît, c'est bientôt Noël? Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on vous propose un épisode spécial issu du CD «4 histoires inédites» qui s'appelle : «C'est Noël». Gérald et Antoine se joignent à moi pour vous souhaiter de magnifiques fêtes de fin d'année. On vous dit à bientôt et comme dirait ce cher Rodolphe: «bisous bisous».

«Il était une fois l'histoire de deux petits extraterrestres qui s'appelaient Rodolphe et Gala. Ils habitaient sur la planète Alpha, au milieu de l'univers. Rodolphe aimait plus que tout les cailloux, il s'amusait à les empiler pour fabriquer de grandes tours. Gala, quant à elle, aimait se promener à bord de son vaisseau spatial dans l'espace, et c'était une spécialiste du bricolage et des réparations. Ce jour-là, Rodolphe décida de faire un tas de cailloux géant. Ainsi, il aurait toujours des réserves pour construire ses tours. Il commença à en amasser quelques un, quand arriva Gala.»