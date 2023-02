Les aventures de Rodolphe et Gala

Gala organise une nouvelle sortie pour Rodolphe. Elle l'emmène visiter la planète aux dinosaures. Mais une fois sur place, rien ne va se passer comme prévu. Rodolphe se retrouve sur le terrain de chasse d'un tyrannosaure féroce!

«Sur la planète Alpha vivaient deux petits extraterrestres qui s'appelaient Rodolphe et Gala. Bien qu'ils soient très différents l'un de l'autre, ils s'entendaient à merveille. C'était même les meilleurs amis de tout l'univers. Ce jour-là, Rodolphe partit se promener à la recherche de nouveaux cailloux. Sur son chemin, il trouva un gros caillou étrange. Il avait la forme d'un triangle et était très pointu. Il le mit dans son sac pour le montrer à Gala:

–(Rodolphe) Gala, regarde le drôle de caillou que j'ai trouvé!

–(Gala) Montre moi ... Rodolphe! Tu as trouvé une dent.

–(Rdolphe) C'est impossible d'avoir des dents aussi grosses.

–(Gala) Et bien si. C'est une dent de crevaisaure, un dinosaure marin.»