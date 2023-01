Pour terminer leur exploration, Marie et Théo rejoignent l’anthropologue Claudie Voisenat, responsable du groupe de travail Émotions patrimoniales. Depuis l’incendie, son équipe interroge le grand public mais aussi les gens du chantier sur leur relation physique et émotionnelle à la cathédrale. Car Notre-Dame est faite de pierre, de bois, de métal mais aussi de rencontres, de moments, de souvenirs littéraires. Chacun peut se l’approprier à sa manière. A l’image du cordiste Santiago Hardi et de la chercheuse Delphine Sivilay qui sont partis en quête des marques laissées sur les pierres de la cathédrale par leurs prédécesseurs depuis le Moyen-Âge.

Après le feu est une série originale co-produite par Initial Studio et ZED, co-écrite par Théo Boulenger et Marie Thiry.

Réalisation, mixage et musique : Théo Boulenger

Production éditoriale et exécutive : Elisa Mignot (Initial Studio) et Marion Papillon (ZED)

Cover : Initial Studio

Merci à Alexandre Bert, à Julie Le Dantec et à Louise Nguyen.