Cachées dans les murs, ces agrafes en fer sont l’une des grandes découvertes faites sur le chantier de Notre-Dame. Un chantier qui n’a de cesse de révéler les mystères de la construction de la cathédrale. Il s’agit du premier exemple de cet usage du métal, explique le médiéviste Maxime Lhéritier que Théo et Marie sont venus rencontrer dans son laboratoire ultra-sécurisé. Impossible d’être dans la tête des bâtisseurs mais ces agrafes sont un indice. Elles pourraient expliquer la hauteur des voûtes tout à fait inédite pour le XIIe siècle. Car, rappelle Jean-Paul Deremble, les édifices gothiques étaient alors dans une course au « très grand, très haut, très lumineux ». L’usage massif du fer aurait contribué à cette élévation. Au château de Guédelon, un forgeron nous partage les rudiments de ce travail ancestral.

« Après le feu » est une série originale co-produite par Initial Studio et ZED, co-écrite par Théo Boulenger et Marie Thiry.



Réalisation, mixage et musique : Théo Boulenger

Production éditoriale et exécutive : Elisa Mignot (Initial Studio) et Marion Papillon (ZED)

Cover : Initial Studio

Merci à Alexandre Bert, à Julie Le Dantec et à Louise Nguyen.