Penchée sur les vitraux noircis de la cathédrale, coton-tige à la main, Claudine Loisel raconte le décrochage et la restauration des quelque 2 500m2 de panneaux de verre. Cette ingénieure est responsable du pôle vitrail sur le chantier. On imagine les centaines d'heures qu'il va falloir aux chercheurs et aux artisans pour rendre à Notre-Dame sa lumière. Puis on suit Marie et Théo à Chartres. Ils ont rendez-vous avec le professeur d'histoire de l'art Jean-Paul Deremble. Il va leur apprendre à lire les vitraux comme on tourne les pages d'un livre. Et nous rappeler l'incroyable innovation technologique que fut le verre au Moyen-Âge.

« Après le feu » est une série originale co-produite par Initial Studio et ZED, co-écrite par Théo Boulenger et Marie Thiry.



Réalisation, mixage et musique : Théo Boulenger

Production éditoriale et exécutive : Elisa Mignot (Initial Studio) et Marion Papillon (ZED)

Cover : Initial Studio

Merci à Alexandre Bert, à Julie Le Dantec et à Louise Nguyen.