Depuis sa fondation, le chant fait partie intégrante de Notre-Dame, au même titre que la pierre, le bois, le métal et le verre. Après l’incendie, la maîtrise de Notre-Dame, institution vieille de 800 ans, est devenue nomade. Ses membres chantent dans les églises environnantes en attendant de retrouver la maison-mère et son acoustique si particulière. Le chef de chœur Thomas Tacquet-Fabre nous raconte pourquoi son métier est aussi de continuer à faire résonner la cathédrale. Marie et Théo rejoignent ensuite des chanteurs en pleine répétition.

« Après le feu » est une série originale co-produite par Initial Studio et ZED, co-écrite par Théo Boulenger et Marie Thiry.



Réalisation, mixage et musique : Théo Boulenger

Production éditoriale et exécutive : Elisa Mignot (Initial Studio) et Marion Papillon (ZED)

Cover : Initial Studio

Merci à Alexandre Bert, à Julie Le Dantec et à Louise Nguyen.