Nous sommes dans l’Oise à l’entrée d’une carrière souterraine. L’une de celles qui a fourni des pierres pour la restauration des voûtes de Notre-Dame au 19e siècle. Marc Viré, historien et archéologue, nous emmène dans cet inframonde où la pierre chante quand on sait la frapper comme il se doit. Le geste, du Moyen-Âge à aujourd’hui, c’est aussi ce qui passionne Mylène Pardoen, archéologue du son. Marie et Théo la rejoignent au château de Guédelon, en Bourgogne, où elle recompose la bande sonore d’un chantier médiéval.

« Après le feu » est une série originale co-produite par Initial Studio et ZED, co-écrite par Théo Boulenger et Marie Thiry.



Réalisation, mixage et musique : Théo Boulenger

Production éditoriale et exécutive : Elisa Mignot (Initial Studio) et Marion Papillon (ZED)

Cover : Initial Studio

Merci à Alexandre Bert, à Julie Le Dantec et à Louise Nguyen.