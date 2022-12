On se retrouve dans la cathédrale à 30 mètres de haut aux côtés de Lise Leroux, spécialiste de la pierre. La voûte est en partie recouverte de compresses blanches pour nettoyer les blocs encrassés. A cet endroit de la cathédrale, on peut deviner les huit siècles d’histoire de l'édifice… Marie et Théo suivent Lise dans son laboratoire et découvrent sa lithothèque – une bibliothèque de pierres. Pour reconstruire Notre-Dame, il faut soigner ces pierres et retrouver celles qui posséderont les mêmes qualités.

« Après le feu » est une série originale co-produite par Initial Studio et ZED, co-écrite par Théo Boulenger et Marie Thiry.



Réalisation, mixage et musique : Théo Boulenger

Production éditoriale et exécutive : Elisa Mignot (Initial Studio) et Marion Papillon (ZED)

Cover : Initial Studio

Merci à Alexandre Bert, à Julie Le Dantec et à Louise Nguyen.