Avec l'archéologue Dorothée Chaoui-Derieux, Théo et Marie franchissent les palissades du chantier sur l’île de la Cité. Douches, combinaisons, bottes, les conditions pour entrer sont très strictes. Ils découvrent les fouilles archéologiques en cours à la croisée du transept. Dorothée et sa consœur Delphine Syvilay racontent leur première fois dans la cathédrale après l'incendie, le travail titanesque de déblaiement et leurs folles découvertes dans ces amas de poussières, de débris et de bois calcinés.

« Après le feu » est une série originale co-produite par Initial Studio et ZED, co-écrite par Théo Boulenger et Marie Thiry.



Réalisation, mixage et musique : Théo Boulenger

Production éditoriale et exécutive : Elisa Mignot (Initial Studio) et Marion Papillon (ZED)

Cover : Initial Studio

Merci à Alexandre Bert, à Julie Le Dantec et à Louise Nguyen.