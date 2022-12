Dans une forêt de la Sarthe, des chênes de plus de 200 ans d'âge sont coupés pour reconstruire la future flèche de Notre-Dame, détruite pendant l'incendie. Au petit matin, Marie Thiry et Théo Boulenger suivent le forestier Anthony Jeanneau. Frédéric Epaud, archéologue spécialiste des charpentes médiévales, leur fait visiter une petite église romane en Normandie. En haut de l'échelle, il leur montre comment observer cette charpente construite il y a 900 ans, un siècle avant Notre-Dame.

Après le feu est une série originale Initial Studio et ZED co-écrite par Théo Boulenger et Marie Thiry.



Réalisation, mixage et musique : Théo Boulenger

Production éditoriale et exécutive : Elisa Mignot (Initial Studio) et Marion Papillon (ZED)

Cover : Initial Studio

Merci à Alexandre Bert, à Julie Le Dantec et à Louise Nguyen.