Cette semaine dans AMIES, plongée dans l'univers du home invasion, un des sous-genres d'horreur préférés d'Anaïs, avec You're Next (2011), un film d'Adam Wingard écrit par Simon Barrett.

Une famille se rassemble dans une grande maison pour un week-end. Subitement, elle est attaquée de tous les côtés par des tueurs portant des masques d'animaux. Un à un, les membres de la famille sont tués. Mais une question subsiste: la menace vient-elle vraiment de l'extérieur?

Pourquoi Marie n'a-t-elle pas été réceptive au film? Mérite-t-il un deuxième voire un troisième visionnage pour être vraiment apprécié?

