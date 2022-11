Cette semaine dans AMIES, Anaïs découvre Vous avez un message (1998) de Nora Ephron, une référence dans le genre des comédies romantiques et l'un des films préférés de Marie.

Inspiré du long-métrage The Shop Around the Corner (1940), lui-même adapté d'une pièce de théâtre hongroise, Parfumerie de Miklos Lazslo, le film met en scène Tom Hanks et Meg Ryan, LE couple cinématographique phare des années 1990.

Anaïs tombera-t-elle sous le charme? Ou restera-t-elle de marbre?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



