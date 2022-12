Cette semaine, gros programme pour Marie. Après son indifférence devant Blair Witch, Anaïs a décidé de faire monter la tension d'un cran avec l'un de ses films d'horreur préférés: The Descent, réalisé par Neil Marshall et sorti en 2005.

The Descent raconte l'histoire d'un groupe d'amies qui font de la spéléologie dans les Appalaches. Un long-métrage effrayant par la sensation de claustrophobie (une des plus grandes phobies de Marie) qu'il procure, et surtout, la présence des créatures humanoïdes carnivores qui chassent les six femmes les unes après les autres.

Comment Marie a-t-elle réagi devant le film? Qu'a-t-elle pensé du casting exclusivement féminin? Et combien de fois a-t-elle crié?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

