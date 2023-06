Cette semaine dans AMIES, Anaïs et Marie regardent Suspiria (1977) de Dario Argento –l'un des films préférés d'Anaïs.

Suzy Banner (Jessica Harper), jeune étudiante américaine, rejoint une prestigieuse école de danse classique à Fribourg en Allemagne. Mais avant même qu'elle n'intègre l’école, une danseuse est assassinée. C'est le premier acte d'une série de phénomènes étranges dont des sorcières semblent être à l'origine.



Marie a-t-elle trouvé le film camp? Questionne-t-elle la crédibilité des scènes de danse? A-t-elle été prise dans l'ambiance du film? A-t-elle envie de voir le remake sorti en 2018?

À lire sur le même sujet: Plus de 3.000 sorcières exécutées il y a trois siècles en Écosse vont être graciées

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.