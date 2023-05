Cette semaine dans AMIES, Anaïs et Marie regardent Evil Dead 2 (1987), réalisé par Sam Raimi, puis Evil Dead Rise (2023), le cinquième film de la franchise Evil Dead, réalisé par Lee Cronin.

Dans Evil Dead 2, Ash (Bruce Campbell) et sa petite amie Linda se rendent dans une cabane pour passer des vacances romantiques. À l'intérieur, Ash trouve un magnétophone avec lequel l'ancien locataire des lieux s'est enregistré en train de réciter quelques pages du Necronomicon, le livre des morts. Ces quelques mots réveillent une force maléfique qui va se retourner contre les amoureux.

Marie a-t-elle su passer outre l'absurdité d'Evil Dead 2? A-t-elle trouvé le film plus drôle qu'horrifique? Et qu'a-t-elle pensé d'Evil Dead Rise, le petit dernier de la franchise Evil Dead?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

