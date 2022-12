Cette semaine dans AMIES, Marie découvre Shining, film d'horreur cultissime et un des plus grands longs-métrages de tous les temps. Sorti en 1980, ce chef-d'œuvre de Stanley Kubrick est adapté d'un roman de Stephen King.

Shining raconte l'histoire de Jack Torrance (Jack Nicholson), embauché comme gardien d'un hôtel pendant l'hiver. Accompagné par sa femme Wendy (Shelley Duvall) et par son fils Danny (Danny Lloyd), qui est doté d'un don de médiumnité, cet écrivain en panne d'inspiration sombre dans la folie et n'a plus qu'un seul but: tuer sa famille.

Marie a-t-elle eu peur? Qu'a-t-elle pensé de la réalisation de Stanley Kubrick? Et surtout, est-ce que Shining est un bon film de Noël?

À lire sur le même sujet: «Shining» et Stanley Kubrick: paradoxes du confinement

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.