Cette semaine dans AMIES, Anaïs et Marie assistent à une révolution dans le Danemark du XVIIIe siècle avec Royal Affair (2012) de Nikolaj Arcel.

Caroline Mathilde de Grande-Bretagne (Alicia Vikander) est l'épouse du roi Christian VII (Mikkel Boe Følsgaard), qui souffre de problèmes mentaux. Le roi est soigné par le médecin Johann Struensee (Mads Mikkelsen) qui devient l'amant de la reine. Unis, les deux amants vont profiter de leur influence sur le roi pour installer d'importantes réformes sociales.

Anaïs s'est-elle remise du catogan de Mads Mikkelsen? Qu'a-t-elle pensé du potentiel séducteur de Jean-Jacques Rousseau? Comment juge-t-elle l'aspect romantique du film?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

