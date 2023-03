Cette semaine dans AMIES, Anaïs et Marie s'aventurent dans l'Angleterre des années 1930 avec Reviens-Moi (Atonement) (2008) réalisé par Joe Wright. Le film est une adaptation du roman Expiation de Ian McEwan publié en 2001.

En Angleterre pendant une journée caniculaire de l'été 1935, la jeune Briony (Saoirse Ronan) découvre sa sœur Cécilia (Keira Knigthley) dans les bras de Robbie (James McAvoy), le jardinier de la famille. Sa réaction va déclencher une tragédie et marquer à jamais le destin des deux amants ainsi que celui de leur famille.

Ce long-métrage a-t-il réconcilié Anaïs avec les films en costume? A-t-elle toujours une réaction épidermique à Keira Knightley? Et pourra-t-elle, un jour, pardonner le personnage de Saoirse Ronan?

À lire sur le même sujet: Noces perturbées et fantômes du passé: quatre films à voir sur Netflix et Prime Video

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.