Cette semaine dans AMIES, Anaïs et Marie font un retour dans les années 1960 avec La garçonnière de Billy Wilder. Le film a reçu cinq Oscars et fait partie de la liste des 100 meilleurs films américains de l'histoire du cinéma dressée par l'American Film Institute.

C.C. Baxter (Jack Lemmon) est un employé de bureau qui, pour plaire à ses supérieurs, met à disposition son appartement pour leurs relations extraconjugales. En échange d'une promotion, il réserve son appartement pour son patron, sans savoir que ce dernier compte y retrouver Fran (Shirley MacLaine), opératrice d'ascenseur, dont il est amoureux.

Anaïs a-t-elle trouvé La Garçonnière romantique? Qu'a-t-elle pensé des rôles genrés dans le film? Le personnage de Fran est-il féministe?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

