Cette semaine dans AMIES, on plonge dans le genre le plus redouté d'Anaïs, celui des films romantiques en costumes avec Orgueil et préjugés (2005). Adapté du roman de Jane Austen sorti en 1813, c'est une des œuvres qui a le plus influencé les comédies romantiques modernes.

Contre toute attente, Anaïs s'est laissé séduire par le film porté à l'écran par Joe Wright avec Keira Knightley dans le rôle d'Elizabeth Bennet et Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans dans Succession) dans celui de Mr Darcy.

Qu'a-t-elle vraiment pensé du film? Cela l'a-t-elle convaincue de prolonger l'expérience? Et va-t-elle se lancer dans la lecture du roman de Jane Austen, un des livres préférés de Marie?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



