Saison 3, épisode 14 - Simply the best.

Cette semaine dans AMIES, on vous propose un épisode un peu spécial avec les meilleurs moments des douze premiers épisodes de la saison 3 du podcast.

Au programme: des réactions, des crushs, des rires, de la frustration, une déclaration d'amour à Orgueil et préjugés, et surtout, de l'amitié. Anaïs aura-t-elle été transportée par les amours au cœur des films proposés par Marie? Marie aura-t-elle été plongée dans la terreur par l'horrible sélection d'Anaïs?

Qui de l'amour ou de la mort semble pour l'instant triompher?

Chers fans d'AMIES, le podcast marque une petite pause pour laisser place à Peak TV, l'autre podcast de Marie et Anaïs. Et ne vous inquiétez pas, AMIES reprendra dans quelques semaines avec toujours plus de films d'horreur et de comédies romantiques.

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

