Cette semaine dans AMIES, Anaïs et Marie regardent Midsommar (2019) d'Ari Aster.



Lors d'un voyage dans un village isolé en Suède, Dani (Florence Pugh) fait le deuil de sa famille et de son couple. Elle se trouve alors au sein de la communauté Hårga, qui célèbre le midsommar, le solstice d'été en suédois. Tous les quatre-vingt-dix ans, neuf personnes y sont sacrifiées lors du rituel du temple. Très vite, l'expédition de Dani prend une tournure inquiétante.

Marie a-t-elle préféré ce film à Hérédité? Qu'a-t-elle pensé des thèmes abordés par Midsommar? L'a-t-elle trouvé misandre?

À lire sur le même sujet: Cinq films qui vous feront passer l'envie de partir en vacances entre potes

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.