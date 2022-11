Et Anaïs ne sais plus quoi faire.

Cette semaine, troisième film d'horreur de la saison dans AMIES. Après le slasher et le film de possession, les amies se frottent au found footage avec Le Projet Blair Witch.

Sorti en 1999 et coréalisé par Eduardo Sánchez et Daniel Myrick, c'est un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Son budget initial était de 60.000 dollars et il en a rapporté plus de 240 millions. Il a relancé la mode du found footage et a popularisé le genre, l'exemple le plus évident étant Paranormal Activity (2007).

Pourquoi le film n'a-t-il pas comblé les attentes de Marie? The Descent, le prochain film sélectionné par Anaïs, va-t-il enfin l'effrayer? Et surtout, pourquoi n'a-t-elle pas eu peur devant Le Projet Blair Witch?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

