Cette semaine dans AMIES, on se plonge dans une épopée romantique de 2h40, un long-métrage qui a reçu neuf Oscars dont celui du meilleur film, une histoire qui a fait hurler de frustration Elaine Benes dans Seinfeld: Le Patient anglais.

Le film raconte deux histoires en parallèle: celle de Juliette Binoche (Hana) et son patient anglais (interprété par Ralph Fiennes) entrecoupée de flashbacks de l'histoire d'amour entre László Almásy (Ralph Fiennes) et Katharine Clifton (Kristin Scott Thomas).

Après le visionnage, Anaïs comprend-elle la réaction d'Elaine Benes devant Le Patient anglais? Va-t-elle revoir le film? Et surtout, a-t-elle trouvé Ralph Fiennes fine?

À lire sur le même sujet: Netflix vous cache certaines parties de «Seinfeld»

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.