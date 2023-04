Cette semaine dans AMIES, Anaïs et Marie s'aventurent dans le monde du sport américain avec Jerry Maguire (1996) réalisé par Cameron Crowe.

Jerry Maguire, c'est l'histoire de la rédemption et de la revanche professionnelle de Jerry, un agent sportif. Une nuit d'insomnie, il décide d'écrire une note d'intention sur la profession, à la suite de laquelle il est viré. Seules deux personnes vont accepter de le suivre: Rod, un joueur de football américain, joué par Cuba Gooding Jr. et Dorothy, une comptable, jouée par Renée Zellweger.

Qu'a pensé Anaïs du personnage de Dorothy et du jeu d'acteur de Tom Cruise? A-t-elle trouvé le film romantique? A-t-elle été émue par la scène finale?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

