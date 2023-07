Dans cet épisode spécial d'AMIES, enregistré en direct et en public au Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFF), Anaïs et Marie ont décidé de s'attaquer à un mélange des genres, un véritable teen movie horrifique: Jennifer's Body, réalisé par Karyn Kusama.

Dans Jennifer's Body, les deux personnages principaux sont Anita (Amanda Seyfried), soit «l'amie moche» de Jennifer (Megan Fox), une adolescente qui «bouffe des lycéens pour avoir une belle peau et de beaux cheveux». Leur amitié est au cœur de l'intrigue avec un lien à la fois toxique et surnaturel. Une relation un peu ambiguë néanmoins, qui cache un élément d'homoérotisme très fort...

À lire sur le même sujet: Dans les films d'horreur (et grâce à eux), les femmes reprennent le pouvoir

Chers fans d'AMIES, vous pourrez retrouver Anaïs et Marie cet été avec des hors-séries sur La Chronique des Bridgerton.

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts.

Prise de son: NIFF

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook.