Cette semaine dans AMIES, Anaïs s'aventure dans la campagne anglaise pluvieuse avec Jane Eyre (2011) réalisé par Cary Fukunaga. Le film est une adaptation du roman de Charlotte Brontë publié en 1847.

Après une enfance malheureuse passée sous le toit de sa tante puis dans un internat, Jane Eyre (Mia Wasikowska) est engagée comme gouvernante au château de Thornfield chez Edward Rochester (Michael Fassbender). Petit à petit, ils apprennent à se connaître, malgré leurs nombreuses différences. Entre les deux naît alors une passion amoureuse.

Anaïs a-t-elle trouvé le film romantique? Qu'a-t-elle pensé du personnage de Jane? Va-t-elle poursuivre l'aventure en lisant le roman?

À lire sur le même sujet: Être écrivaine et mère, c'est possible

Chers fans d'AMIES, le podcast va faire une petite pause. Pourquoi? Parce que Peak TV, l'autre podcast de Marie et Anaïs, revient le 3 février! On vous parlera notamment de The White Lotus, de The Leftovers et de plein d'autres séries. En attendant, vous pourrez profitez de deux épisodes bonus d'AMIES. Et ne vous inquiétez pas, AMIES reprendra dans quelques semaines avec toujours plus de films d'horreur et de comédies romantiques.

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.