Saison 3, épisode 21 - Et Marie ne veut plus jamais revoir ce film.

Cette semaine dans AMIES, Anaïs et Marie regardent Hérédité (2018), le premier long-métrage d'Ari Aster.

Après le décès de sa mère, Annie Graham (Toni Colette), son mari Steve (Gabriel Byrne) et leurs deux enfants Peter (Alex Wolff) et Charlie (Milly Shapiro) sont sous le coup du chagrin. Mais très vite, la famille découvre des secrets inquiétants sur la matriarche et leur lignée, alors que des événements étranges se multiplient.

Marie a-t-elle adhéré au style d'Ari Aster? A-t-elle eu peur? Qu'a-t-elle pensé de la prestation de Toni Colette?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

