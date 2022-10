Dans ce premier épisode de la nouvelle saison d'AMIES, Marie découvre le film Halloween (1978) de John Carpenter, un classique du cinéma de l'horreur. Bien installée dans son canapé, en plein milieu du mois d'octobre, elle n'est pas du tout prête pour ce long-métrage qui va la faire hurler de terreur.

Comment va-t-elle réagir? Que pense-t-elle du grand méchant de ce film, Michael Myers? Comment se sent-elle pour la suite de l'aventure?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur, que Marie évite soigneusement depuis son adolescence, et les films romantiques, qui laissent Anaïs de marbre. Une semaine sur deux, Marie le cœur d'artichaut et Anaïs la fan d'épouvante partageront leur œuvres préférées dans AMIES. Cris, rires et larmes sont au programme.

Références:

Liste de films d'horreur dans lesquels les chiens ne meurent pas [«Great Horror Movies Where The Dog Doesn't Die», article en anglais]



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

