Saison 3, épisode 29 – La plus belle des comédies romantiques, c'est celle d'Anaïs et Marie.

Cette semaine dans AMIES, Anaïs et Marie font le bilan de l'aventure horreur/romantique. Pour rappel, Anaïs n'était à la base pas friande des comédies romantiques, contrairement à Marie; et cette dernière avait en horreur... les films d'horreur, justement, un genre qu'Anaïs adore.

Comment se sentent-elles après avoir exploré les deux genres cinématographiques? Ont-elles dépassé leurs préjugés? Quels sont leurs films préférés dans chaque style? Quel est le film qui a le plus terrifié Marie? Et celui qui a fait chavirer le cœur d'Anaïs?

Chers fans d'AMIES, c'est la fin de cette saison horreur/romantique. Mais ne vous en faites pas, la séparation ne sera pas longue: vous pourrez retrouver Anaïs et Marie cet été avec des hors-séries sur La Chronique des Bridgerton.

À lire sur le même sujet: Ce film d'horreur continue de terrifier cent ans après sa réalisation

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

Suivez Slate Podcasts sur Twiiter, Instagram et Facebook.