Après avoir hurlé devant Halloween, cette semaine, Marie découvre un nouveau classique de l'horreur, et l'un des films qui a le plus traumatisé Anaïs: L'Exorciste (1973) de William Friedkin.

Adapté d'un roman de William Blatty sorti en 1971, le film est emblématique du Nouvel Hollywood, un mouvement cinématographique qui s'est éloigné des conventions classiques pour se diriger vers des propositions plus radicales.

Qu'a pensé Marie du film? A-t-elle eu peur? Sera-t-elle aussi traumatisée qu'Anaïs après son premier visionnage de L'Exorciste?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

