Cette semaine dans AMIES, Anaïs et Marie se mêlent d'affaires de cœur dans Emma (2020) d'Autumn de Wilde. C'est la dixième fois que le roman de Jane Austen est adapté à l'écran.

La jeune Emma Woodhouse est intelligente, riche, populaire, mais surtout une entremetteuse. Retenue dans le village par l'hypocondrie de son père, son passe-temps préféré est de trouver les âmes sœurs des personnes qui l'entourent... Au point de risquer de passer à côté de la sienne sans le réaliser.

Pour l'occasion, Anaïs a aussi visionné la minisérie de la BBC (2009). Quelle version a-t-elle préféré, celle de 2009 ou de 2020? Qu'a-t-elle pensé du personnage d'Emma? Après avoir vu Orgueil et préjugés, et maintenant Emma, va-t-elle devenir fan des œuvres de Jane Austen?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

