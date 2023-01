Cette semaine dans AMIES, Anaïs et Marie font le bilan du début de l'aventure horreur/romantique.

Comment se sentent-elles à la moitié de la saison? Qu'ont-elles appris? Quel film ont-elles préféré? Ont-elles envie d'explorer le genre en dehors du podcast? Ont-elles été déçues par les réactions de l'autre? Y a-t-il eu des surprises?

Chers fans d'AMIES, vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine un épisode best of des meilleurs moments de nos deux amies. Le podcast marquera ensuite une petite pause pour laisser place à Peak TV, l'autre podcast de Marie et Anaïs. Et ne vous inquiétez pas, AMIES reprendra dans quelques semaines avec toujours plus de films d'horreur et de comédies romantiques.

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

