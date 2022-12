Cette semaine, Anaïs découvre une des comédies romantiques les plus cultes de l'histoire: Coup de Foudre à Notting Hill. Depuis sa sortie en 1999, la romcom écrite par Richard Curtis, avec Hugh Grant et Julia Roberts, domine la plupart des classements du genre.

Même si ce film incarne l'âge d'or des comédies romantiques, nos deux amies ont été frustrées par le personnage de William, interprété par Hugh Grant, qu'elle ne trouvent pas assez entreprenant avec Anna Scott, jouée par Julia Roberts.

Anaïs a -t-elle eu le coup de foudre pour Notting Hill? Pourquoi William agace-t-il tant nos amies? Quel personnage sera le crush d'Anaïs?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



