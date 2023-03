Cette semaine dans AMIES, plongée dans l'univers de la maison hantée avec Conjuring: Les dossiers Warren (2013), un film réalisé par James Wan.

En 1971, la famille Perron emménage dans une maison vétuste. Rapidement, des événements paranormaux se multiplient: leur chien meurt, la mère se réveille avec des bleus sur le corps et des bruits étranges rompent le silence dans la maison. Désemparée et terrifiée, la famille fait appel à Ed et Lorraine Warren, des chasseurs de fantômes.

Marie a-t-elle trouvé le film efficace? Que pense-t-elle des jump scares? Poursuivra-t-elle l'aventure en regardant les autres films de l'univers cinématographique Conjuring?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

