Cette semaine dans AMIES, Anaïs et Marie regardent Chungking Express (1994), réalisé par Wong Kar-wai. Le réalisateur hongkongais est aussi à l'origine de In the Mood for Love, l'un des films romantiques préférés d'Anaïs et Marie.

À Hong Kong, Chungking Express raconte les histoires parallèles de deux policiers qui retombent amoureux après une rupture. Dans la première partie, le matricule 223 (Takeshi Kaneshiro) noie son chagrin dans un bar et décide de tomber amoureux de la première femme (Brigitte Lin) qui y entrera. Dans la seconde partie, le matricule 663 (Tony Leung Chiu-wai) se rapproche de Faye (Faye Wong), une serveuse du fast-food qu'il fréquente.

Anaïs a t-elle trouvé le film romantique? Comment tient-il la comparaison avec les comédies romantiques américaines? Était-elle contente de retrouver Tony Leung?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



