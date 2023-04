Cette semaine dans AMIES, plongée dans un classique de l'horreur avec Carrie (1976), réalisé par Brian De Palma. Le film est une adaptation du roman sorti en 1974, le premier de Stephen King.

Carrie White est le souffre-douleur de ses camarades, de ses professeurs, mais aussi de sa mère, extrémiste religieuse, qui la torture psychologiquement. Elle réalise qu'elle possède des pouvoirs télékinésiques après avoir été humiliée dans les vestiaires de son lycée. Alors que le harcèlement continue, un de ses camarades l'invite au bal du lycée mais l'événement va tourner au cauchemar.

Marie a-t-elle aimé la vengeance de Carrie? Qu'a-t-elle pensé de la scène du bal? Trouve-t-elle le film sexiste?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

