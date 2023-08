Pour ce troisième hors-série, les AMIES débriefent la fin de la première saison de La Chronique des Bridgerton (2020). Et pour une fois, elles ont regardé les épisodes séparément.

Accouchement, avortement et révélations: les intrigues se dénouent les unes après les autres et les conflits se multiplient. De plus, Anaïs et Marie soulignent un point négatif, et pas des moindres: la série semble incapable de traiter correctement la question du consentement.

Quel bilan de cette première saison pour Anaïs? Quelles ont été ses intrigues préférées (et celles qu'elle a détestées)? A-t-elle hâte de voir la deuxième saison?

Après avoir regardé Friends, Twilight, Twin Peaks, Cinquante Nuances de Grey, et s'être plongées dans l'univers des films d'horreur et des films romantiques, Anaïs Bordages et Marie Telling s'attaquent à La Chronique des Bridgerton. Retrouvez tout ce que vous avez adoré dans les premières saisons d'AMIES!

AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

