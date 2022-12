Cette semaine dans AMIES, plongée dans l'univers des comédies romantiques avec While You Were Sleeping (1995) ou L'Amour à tout prix en français. Le film est porté par Sandra Bullock et Bill Pullman, aka «l'un des plus beaux hommes des années 90» selon Anaïs.

Lucy (Sandra Bullock) travaille au guichet d'un métro à Chicago. Le jour de Noël, Peter (Peter Gallagher), un homme dont elle est éprise, tombe sur les rails. Elle lui sauve la vie mais il tombe dans le coma. À l'hôpital, il y a un quiproquo et la famille de Peter croit qu'elle est sa fiancée. N'arrivant pas à avouer la vérité à cette famille qui l'accueille à bras ouverts, Lucy joue le jeu jusqu'au jour où les choses se compliquent encore plus lorsqu'elle rencontre le frère de Peter (Bill Pullman).

Anaïs est-elle tombée sous le charme de cette romcom ou uniquement sous celui de Pullman? Va-t-elle revoir le film? Qu'a-t-elle pensé du casting?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

