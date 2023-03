Après une petite pause de quelques semaines, Anaïs et Marie sont de retour pour poursuivre cette troisième saison d'AMIES. Dans cet épisode, Marie découvre le mythique Alien (1987) réalisé par Ridley Scott et écrit par Dan O'Bannon et Walter Hill.

L'équipage du vaisseau spatial Nostromo est réveillé par un signal d'alerte et atterrit sur une planète inexplorée où il trouve des œufs . En s'approchant de l'un d'eux, un membre du groupe est attaqué par une forme de vie inconnue qui s'accroche à lui. Très vite, le film se transforme en slasher où tous les personnages meurent les uns après les autres sauf... Ripley.

Marie-a-t-elle eu peur? Qu'a-t-elle pensé du personnage de Ripley? Poursuivra-t-elle l'aventure en regardant les autres films Alien?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

