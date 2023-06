Cette semaine dans AMIES, Anaïs et Marie regardent 30 ans sinon rien (2004), réalisé par Gary Winick.

Jenna Rink, adolescente de 13 ans, rêve d'être populaire mais elle est plutôt rudoyée par ses camarades. Le soir de son anniversaire, elle fait le vœu d'avoir 30 ans, l'âge idéal pour elle. Le lendemain, elle se réveille dans le futur, à 30 ans, et doit se confronter à la vie d'adulte.

Anaïs est-elle heureuse de retrouver Jennifer Garner et Mark Ruffalo? Que pense-t-elle de la vie de trentenaire de Jenna? A-t-elle été séduite par l'humour du film?

Après la découverte de Friends par Anaïs puis de Twin Peaks par Marie, les deux amies vont, à tour de rôle, explorer deux genres du cinéma: les films d'horreur et les films romantiques. Cris, rires et larmes sont au programme.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Victor Mantel

